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Gündem
AA 03.11.2026 18:42

"Gönülden CİMER'e" bülteninin eylül sayısı yayımlandı

İletişim Başkanlığı, "Gönülden CİMER"e bülteninin eylül sayısının yayımlandığını duyurdu.

"Gönülden CİMER'e" bülteninin eylül sayısı yayımlandı

CİMER aracılığıyla vatandaşlardan gelen teşekkür, takdir ve memnuniyet mesajlarını bir araya getiren Gönülden CİMER'e bülteninin yeni sayısı yayımlandı.

Millet ile devlet arasındaki gönül ve güven bağını güçlendirmeyi amaçlayan bültende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik teveccüh ve teşekkür mesajlarından kamu hizmetlerine ilişkin memnuniyet bildirimlerine, kamu görevlilerinin özverili çalışmalarına yönelik takdir ifadelerinden CİMER'in hizmetlerine ilişkin olumlu geri bildirimlere kadar geniş bir yelpazede vatandaşların gönülden gelen mesajlarına yer veriliyor.

Kamu hizmetinden memnuniyet CİMER başvurularına yansıdı
Kamu hizmetinden memnuniyet CİMER başvurularına yansıdı

Bültenin, "Ayın Teması" bölümünde ise 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla CİMER'e gelen, milli birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan teşekkür ve takdir mesajlarının ele alındığı belirtilen açıklamada, "Gönülden CİMER'e bülteni, vatandaşlarımızın takdirini kurumsal hafızaya taşımayı, kamu hizmetlerinde ortaya konulan örnek uygulamaları görünür kılmayı ve vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor" ifadelerine yer verildi.

Gönülden CİMER'e bülteninin eylül sayısına, Başkanlığın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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CİMER İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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