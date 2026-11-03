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Gündem
AA 03.11.2026 16:41

Bakan Fidan'dan Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Ergin için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirterek, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Fidan'dan Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Ergin için taziye mesajı

Bakan Fidan, NSosyal hesabından Güney Sudan'da Türkiye'yi temsil eden Büyükelçi Ergin'in hayatını kaybetmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda Fidan, "Güney Sudan’da devletimizi temsil eden Büyükelçi Metin Ergin’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ülkemize 35 sene boyunca özveriyle hizmet etmiş olan Büyükelçi Ergin'e Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ergin, Bakanlıkta ve yurt dışı teşkilatında çeşitli görevlerde bulunmuş, Mostar ve Anvers'te Başkonsolos olarak görev yapmıştı.

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Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı
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