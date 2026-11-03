Bakan Fidan'dan Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Ergin için taziye mesajı

Bakan Fidan, NSosyal hesabından Güney Sudan'da Türkiye'yi temsil eden Büyükelçi Ergin'in hayatını kaybetmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda Fidan, "Güney Sudan’da devletimizi temsil eden Büyükelçi Metin Ergin’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ülkemize 35 sene boyunca özveriyle hizmet etmiş olan Büyükelçi Ergin'e Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ergin, Bakanlıkta ve yurt dışı teşkilatında çeşitli görevlerde bulunmuş, Mostar ve Anvers'te Başkonsolos olarak görev yapmıştı.