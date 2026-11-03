Emine Erdoğan'dan İzzet Keribar'ın Seul'deki sergisine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İletişim Başkanlığınca Kore Savaş Anıtı Müzesi'nde açılan sergiye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Seul'de, Güney Kore Devlet Başkanı'nın değerli eşi Kim Hea Kyung hanımefendi ile iki ülkenin kadim dostluğunu yansıtan özel bir programda buluştuk. Kore Savaş Anıtı Müzesi'nde, 'Bir Dostluğun Doğuşu: Bir Türk Fotoğrafçının Objektifinden 70 Yıl Önceki Kore' sergisinin açılışını birlikte gerçekleştirmekten memnuniyet duydum. Türk fotoğraf sanatının duayen isimlerinden İzzet Keribar'ın 70 yıl önce Güney Kore'de gönüllü askerlik yaptığı sırada çektiği her bir fotoğraf, sanatsal değerinin yanında tarihin de şahitleridir. Bilhassa, Türkiye ve Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 69'uncu yılında, böyle anlamlı bir serginin tertip edilmesini çok kıymetli buluyorum. Herkesi sergimizi ziyaret etmeye, Sayın Keribar'ın birbirinden eşsiz fotoğrafları aracılığıyla hatıra ve duygu yüklü bir yolculuğa çıkmaya davet ediyorum."

Seul’de, Güney Kore Devlet Başkanı’nın değerli eşi Kim Hea Kyung Hanımefendi ile iki ülkenin kadim dostluğunu yansıtan özel bir programda buluştuk. Kore Savaş Anıtı Müzesi’nde, “Bir Dostluğun Doğuşu: Bir Türk Fotoğrafçının Objektifinden 70 Yıl Önceki Kore” sergisinin açılışını birlikte gerçekleştirmekten memnuniyet duydum. Türk fotoğraf sanatının duayen isimlerinden İzzet Keribar’ın yetmiş yıl önce Güney Kore’de gönüllü askerlik yaptığı sırada çektiği her bir fotoğraf, sanatsal değerinin yanında tarihin de şahitleridir. Bilhassa, Türkiye ve Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 69’uncu yılında, böyle anlamlı bir serginin tertip edilmesini çok kıymetli buluyorum. Herkesi sergimizi ziyaret etmeye, Sayın Keribar’ın birbirinden eşsiz fotoğrafları aracılığıyla hatıra ve duygu yüklü bir yolculuğa çıkmaya davet ediyorum. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 3, 2026

Paylaşımda, sergi ziyaretinden fotoğraflar da yer aldı.