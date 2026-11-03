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Dünya
AA 03.11.2026 16:27

İran'dan nükleer silah kullanılma ihtimaline "ellerimiz bağlı değildir" yanıtı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kazım Garibabadi, ülkesine karşı nükleer silah kullanılması durumunda uluslararası düzeyde yasal yollara başvurmakla yetinmeyeceklerini, ülkesinin bu tür koşullarda gerekli önlemleri alacağını ve "ellerinin bağlı kalmayacağını" söyledi.

İran'dan nükleer silah kullanılma ihtimaline "ellerimiz bağlı değildir" yanıtı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da basına açıklama yapan Garibabadi, İran'a nükleer saldırı planlandığına dair iddialara değindi.

Garibabadi, "İran, ülkeye karşı nükleer silah kullanılması durumunda sadece seyirci kalıp uluslararası düzeyde yasal yollara başvurmakla yetinmeyecektir. Ellerimiz bağlı değildir." ifadelerini kullandı.

İran'a karşı nükleer silah tehditlerinin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) güvenilirliğini zedeleyeceğini söyleyen Garibabadi, "Eğer nükleer silahlara sahip ve anlaşmaya taraf bir ülkenin devlet başkanı, askeri veya siyasi bir yetkilisi bu tür silahları kullanmakla tehdit ederse, NPT rejimi artık güvenilirliğini koruyamaz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de muhafazakar siyasetin en etkili medya figürlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, 2 Kasım'da ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırarak Donald Trump yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısıyla, Kazma Dağı'nda bulunduğu öne sürülen nükleer tesisi yok etmek için nükleer saldırı seçeneğini değerlendirdiğini ileri sürmüştü.

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