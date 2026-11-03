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Dünya
AA 03.11.2026 15:43

İsrail'den kalkan yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Sofya'ya acil iniş yaptı

İsrail'den kalkan bir yolcu uçağı, e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarının ardından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki havalimanına acil iniş yaptı.

İsrail'den kalkan yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Sofya'ya acil iniş yaptı

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Başkomiser Lyubomir Nikolov, basına yaptığı açıklamada, uçağa yönelik e-posta yoluyla bomba ihbarı alındığını bildirdi.

Nikolov, ihbarın ardından Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na inen uçağın, olası patlayıcı madde bulunmasına karşı Terörle Mücadele Özel Birimi ekiplerince kontrol edildiğini belirtti.

Son dönemde hava yolu şirketlerinin de bomba ihbarlarının hedefi haline geldiğini belirten Nikolov, uçak dışında Bulgaristan'da çeşitli kurumlara yönelik de bomba ihbarları alındığını kaydetti.

Bu arada uçağın güzergah bilgisi paylaşılmadı.

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