ABD'de ara seçimlerde oy kullanma işlemi başladı

ABD'de bugün 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için seçime gidiliyor.

Ülkedeki ara seçimler için ilk olarak Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York ve Virginia eyaletlerinde yerel saatle 06.00 (TSİ 14.00) itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

ABD'nin diğer eyaletlerinde de saat farkı nedeniyle oy kullanma işlemleri farklı saatlerde başlayacak.

Erken oy kullanma işlemi 18 Eylül'de başlamıştı

ABD'de oy kullanmak için bugün son gün olsa da ülkede 18 Eylül'den bu yana vatandaşlar farklı eyaletlerde erken oy kullanmaya başladı.

Erken oy kullanma işlemi ilk olarak 18 Eylül'de Virginia, Minnesota ve South Dakota eyaletlerinde başladı, daha sonra diğer eyaletlerde de erken oy verme merkezleri hizmet verdi.

Yaklaşık 210 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD genelinde, erken oy kullanan seçmenlerin sayısının bugüne kadar 50 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.

İlk sandıklar Indiana ve​​​​​​​ Kentucky'de kapanıyor

ABD'deki ara seçimlerde ilk sandıkların yerel saatle 18.00'de (TSİ 02.00) Indiana ve Kentucky eyaletlerinde kapanması bekleniyor.

Kentucky'nin ardından her eyalet kendi belirlediği saatte oy verme işlemini sonlandıracak. Saat farkından dolayı en son sandıkların Alaska eyaletinde yerel saatle 4 Kasım 01.00'de (TSİ 09.00) kapanması bekleniyor.

ABD ara seçimleri

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrede Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'ini belirlemek için oy kullanıyor.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

Kongredeki mevcut durum

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar, birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda.

Seçimlerin, ABD'de Trump yönetiminin yasama gücünü etkileyecek Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirmesi bekleniyor.