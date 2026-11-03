Polonya'da Anayasa Mahkemesi çevresinde Alman polislerinin görev yaptığı iddiası tartışma çıkardı

Polonya basınında yer alan haberlere göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin 30 Ekim'de görevlerinden uzaklaştırılmalarıyla Polonya'da patlak veren kriz sürecinde, mahkeme binasının polis ablukasına alınmasında Alman polislerinin de görev yaptığı öne sürüldü.

Alman ekonomist ve yayıncı Max Otte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede görev yapan polislerin Almanca konuştuğunu ve üniformalarında sicil numarası bulunmadığını iddia etti.

Polonyalı hukukçu Bartosz Lewandowski de Mahkeme çevresinde Almanca konuşan kişilerin olağan dışı yoğunlukta bulunduğunu ileri sürdü.

İddialara dayanak olarak sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Alman polis araçlarının Varşova'ya doğru ilerlediği öne sürüldü.

Polonya'daki doğrulama platformu Demagog, iddiayı yalanlayarak, görüntülerin 27 Ekim'de kaydedildiğini ve araçların Varşova'ya yerine Piotrkow Trybunalski şehrine doğru ilerlediğini belirtti.

Polonya polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda da söz konusu iddialar reddedildi.

Paylaşımda, Anayasa Mahkemesi çevresinde yalnızca Polonyalı polislerin görev aldığı, diğer ülkelerin polis teşkilatlarından hiçbir personelin çalışmalara katılmadığı vurgulandı.

Ayrıca kamuoyuna yanlış bilginin yayılmaması ve paylaşımlarda somut olgulara dayanılması çağrısı yapıldı.

Anayasa Mahkemesi krizi

Polonya Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde 30 Ekim'de Mahkeme Başkanı Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırıldıklarına ilişkin duyuru yayımlanmıştı.

Gelişmeler üzerine Anayasa Mahkemesi binası önünde muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi toplanmış, mahkeme binası polis ablukasına alınmıştı.

Polis, bazı göstericilerin mahkemenin çitlerini aşmasının, bazılarının da polis memurlarına çeşitli cisimler atmasının ardından 3 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Swieczkowski ve yardımcısının görevlerinden uzaklaştırıldıklarının duyurulmasının ardından Anayasa Mahkemesinin en kıdemli yargıcı Anna Korwin-Piotrowska, mahkemenin yönetimini üstlendiğini iddia etmişti.

Senegal'e gitmek üzere havalanan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin uçağı, Anayasa Mahkemesindeki olaylar nedeniyle İspanya üzerinden Polonya'ya geri dönmüştü. Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre Nawrocki'nin dönüş uçuşunu 1 milyondan fazla kişi takip etmişti.

Anayasa Mahkemesi binasına gelen Nawrocki ile mahkeme üyeleri arasında, Nawrocki'nin binaya girmeye çalıştığı sırada arbede yaşanmıştı.

Polonya'nın Pekin Büyükelçisi Jakub Kumoch, Bükreş Büyükelçisi Pawel Soloch, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Krzysztof Szczerski ülkedeki anayasa krizine tepki olarak istifa etmişti.

Mahkeme binası çevresinde polis ablukası devam ediyor.

Polonya'da muhalefet, hükümeti güven oylamasıyla düşürmek istiyor

Eski Başbakan ve muhalefetteki Rozwoj Plus oluşumunun lideri Mateusz Morawiecki, Başbakan Donald Tusk liderliğindeki hükümete karşı güvensizlik önergesi vereceklerini duyurmuştu.

Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de 460 sandalye bulunurken, muhalefetin hükümeti düşürebilmek için 231 oya ihtiyacı bulunuyor.

Tusk liderliğindeki koalisyon hükümetinin Sejm'de 239 sandalyesi mevcut olduğundan, muhalefetin güvensizlik oyu için beş partili koalisyondan en az bir partiyi ikna etmesi gerekiyor.