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Dünya
TRT Haber 03.11.2026 12:17

Kremlin'den Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılımına yeşil ışık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışmalarına katılmasının mantıklı olacağını belirterek, konunun Kazakistan ile yapılacak temaslarda gündeme gelebileceğini söyledi.

Kremlin'den Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılımına yeşil ışık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) katılımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Rusya'nın da teşkilata katılması yönünde adımlar atılması gerektiğine ilişkin açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya'nın TDT'nin çalışmalarında yer almasının mantıklı olacağını ifade etti.

Rusya'da Türk kökenli halkların yaşadığı çok sayıda bölge bulunduğuna dikkati çeken Peskov, "Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışmalarına katılması mantıklı olacak. Burada, Rusya'nın belirli bölgelerinin değil, Rusya'nın katılması söz konusudur." dedi.

Peskov, konuya ilişkin henüz resmi bir davet almadıklarını belirterek, meselenin Kazakistan ile yapılacak temaslarda gündeme geleceğini kaydetti.

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