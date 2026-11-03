Puslu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.11.2026 11:48

Himalaya'da dağ yürüyüşüne çıkan 8 kişi kayboldu

Hindistan'ın kuzeyindeki Himalaya bölgesinde dağ yürüyüşüne çıkan 8 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Himalaya'da dağ yürüyüşüne çıkan 8 kişi kayboldu

Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre, dağcı grubu, 27 Ekim'de Uttarakhand eyaleti sınırlarında yer alan Kedartal bölgesinde 3 günlük bir tırmanış için yola çıktı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sırasında 29 Ekim'de çığ meydana gelirken, Himalaya bölgesindeki 7 kişi ve bir rehberden haber alınamıyor.

Yetkililer, 29 Ekim'den bu yana iletişimin koptuğu ekibe ulaşmak için 10 kişilik bir arama kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Himalaya dağlarındaki yoğun kar yağışı, görüş mesafesinin düşük olması ve meydana gelen çığların arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığına işaret eden yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin Uttarkashi ilçesindeki Kedartal bölgesi yakınlarında karın altında kalmış bir çadır, giysi, terlik ve gıda malzemesi bulduğunu ancak 2-3 kilometrelik alanda yapılan aramada kayıp kişilere ulaşılamadığını vurguladı.

Yetkililer, yürüyüş grubuna eşlik eden 3 hamal ve 1 aşçının ise 3 gün önce kurtarıldığını vurgulayarak, yoğun kar yağışının ardından 4 bin metrenin üzerindeki yüksek rakımlı yürüyüş güzergahlarının kapatıldığını​​​​​​​ da duyurdu.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
Bilim insanları bugüne kadar keşfedilen en küçük ölçekte sinyaller tespit etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:59
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemizi çok yönlü bir politika çerçevesinde yürütüyoruz
11:53
Mersin'de selden etkilenen vatandaşlara 11 milyon liralık kaynak
11:50
Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan görevden uzaklaştırıldı
11:38
Gümrük işlemlerinde yenilikçi teknolojiler yaygınlaştırılacak
11:33
Bilim insanları bugüne kadar keşfedilen en küçük ölçekte sinyaller tespit etti
11:24
Türk devletlerinden uzayda "Turan" hedefi
Kışın gelmesiyle "Kızılgerdanlar" şehir merkezlerinde görüntülendi
Kışın gelmesiyle "Kızılgerdanlar" şehir merkezlerinde görüntülendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ