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Türkiye
TRT Haber 03.11.2026 12:37

İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova ile zamanla Kocaeli ve Sakarya'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul'da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren Hatay çevreleri, Osmaniye'nin kuzeyi, Adana'nın doğusu ve Gaziantep'in batısında kuvvetli, Hatay'ın Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa ilçeleri ile Osmaniye merkez ve güneyinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

İstanbul için sağanak uyarısı

Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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