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Türkiye
AA 03.11.2026 11:47

Mersin'de selden etkilenen vatandaşlara 11 milyon liralık kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetten etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta Mersin'e 11 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Mersin'de selden etkilenen vatandaşlara 11 milyon liralık kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetten etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta Mersin'e 11 milyon lira kaynak aktardıklarını duyurdu.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Afetten etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta ilimize 11 milyon lira kaynak aktardık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerimizle saha incelemelerimizi ve hane ziyaretlerimizi başlattık. Bakanlık olarak ilgili kurumlarımızla eş güdüm içinde vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."

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Mersin Sel Yağış Mahinur Özdemir Göktaş
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