Puslu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.11.2026 09:19

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "kamu mahrem" ve "finansal" yapılanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Ankara merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin tamamı yakalandı.

Başsavcılığın FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında ise MİT ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, örgüt üyelerine finansal destek sağlayıp, güncel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 11 şüpheliye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si yakalandı, firari 4 şüpheliye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Her iki soruşturmanın da çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

ETİKETLER
FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Yapay zeka destekli yasa dışı bahis operasyonu: 151 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:28
TÜİK'in ALO 124 hattı, vatandaşlara doğrudan iletişim imkanı sunuyor
10:27
Ekim ayında ihracatta çifte rekor
10:19
Türkiye Varlık Fonu, TOGG'un en büyük hissedarı oluyor
10:19
ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık ihracat
10:14
Ömer Çelik: Türkiye'nin AK Partisi kararlılıkla yoluna devam ediyor
10:14
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü paylaşımı
Artvin'de sonbahar güzelliği doğaseverleri buluşturdu
Artvin'de sonbahar güzelliği doğaseverleri buluşturdu
FOTO FOKUS
Taksi yağışın ardından oluşan çukura düştü
Taksi yağışın ardından oluşan çukura düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ