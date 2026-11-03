Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Ankara merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin tamamı yakalandı.

Başsavcılığın FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında ise MİT ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, örgüt üyelerine finansal destek sağlayıp, güncel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 11 şüpheliye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si yakalandı, firari 4 şüpheliye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Her iki soruşturmanın da çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.