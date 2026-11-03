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Türkiye
TRT Haber 03.11.2026 09:05

Yapay zeka destekli yasa dışı bahis operasyonu: 151 gözaltı

Yasa dışı bahis suçuna yönelik yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak yapılan teknik incelemenin ardından İstanbul merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.

Yapay zeka destekli yasa dışı bahis operasyonu: 151 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dijital ortamda işlenen yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rollerinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, çalışmalarda, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüphelinin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, bunun üzerine İstanbul merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonlarda 151 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Vatandaşları yasa dışı bahis tuzağından korumak amacıyla ülke genelinde siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, operasyonda emeği geçen polisler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tebrik edildi.

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Bahis İstanbul Yapay Zeka
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