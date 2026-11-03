Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 45 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta-Beyşehir kara yolunun Hüyük ilçesi yakınlarında meydana geldi. Antalya-Iğdır seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Beyşehir'e yaklaşık 20 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 45 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre yaralılardan yaklaşık 40'ının sağlık durumunun hafif olduğu öğrenildi. Yaralılardan 5'i Konya'ya, 3'ü ise Seydişehir ilçesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.