Ekim ayında ihracatta çifte rekor

Ticaret Bakanı Bolat, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin dış ticarette yakaladığı tarihi başarıları kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Bolat, hem aylık hem de yıllıklandırılmış bazda rekorların tazelendiğini ve 103 yıllık Cumhuriyet tarihinin en parlak ihracat verilerine ulaşıldığını belirtti.

Açıklanan verilere göre, ekim ayında ihracat net 1 milyar 935 milyon dolarlık artışla 25,9 milyar dolara yükseldi. Bu performansla birlikte, 103 yıllık Cumhuriyet tarihinin hem en yüksek ekim ayı ihracatı hem de tüm zamanların en yüksek 3. aylık ihracatı gerçekleşmiş oldu.

10 aylık ihracatta yüzde 5,5'lik büyüme

İhracattaki artış ivmesi yılın geneline de yansıdı. Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 oranında artış kaydederek 236 milyar 837 milyon dolar seviyesine ulaştı ve yeni bir rekora imza attı.

Yıllıklandırılmış ihracatta tarihi zirve

Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 15,6 milyar dolar artış göstererek 285,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin zirvesine yerleşti.

Yıl sonu hedefi şimdiden yakalandı

Bakan Bolat, toplantıda hizmet ihracatını da kapsayan geniş çaplı verilere değinerek yıl sonu hedeflerine ulaşıldığını müjdeledi. Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının 413 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Bolat, "Böylece 410 milyar dolar olan yıl sonu hedefimizi ekim ayı itibarıyla yakalamış ve aşmış olduğumuzu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.