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Gündem
AA 03.11.2026 11:09

İletişim Başkanı Duran: Bugün Türkiye Yüzyılı hedefiyle daha büyük hayallere yürüyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bugün Türkiye Yüzyılı hedefiyle daha büyük hayallere yürüyoruz. Bu büyük dönüşümün mimarı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu kutlu yolculuğa emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: Bugün Türkiye Yüzyılı hedefiyle daha büyük hayallere yürüyoruz
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"'Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tarihi sözüyle başlayan yolculuk, 3 Kasım 2002'de milletimizin güçlü iradesiyle yeni bir döneme dönüştü. Aradan geçen 24 yılda Türkiye altyapıdan sağlığa, eğitimden ulaşıma, savunma sanayisinden teknolojiye kadar pek çok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdi. İHA ve SİHA'larımız, KAAN'ımız, kendi otomobilimiz TOGG ve Milli Teknoloji Hamlemizle üretimde ve teknolojide iddiamızı ortaya koyduk.

AK Parti'nin iktidarda 24. yılı
AK Parti'nin iktidarda 24. yılı

TEKNOFEST kuşağıyla geleceğe yön veren gençler yetiştirdik. Dış politikada kendi kararlarını alan, bölgesinde etkin, küresel meselelerde söz sahibi ve mazlumların yanında duran güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bugün Türkiye Yüzyılı hedefiyle daha büyük hayallere yürüyoruz. Bu büyük dönüşümün mimarı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu kutlu yolculuğa emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum."

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