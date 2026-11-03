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Gündem
AA 03.11.2026 10:12

Ömer Çelik: Türkiye'nin AK Partisi kararlılıkla yoluna devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her rengiyle, her vatandaşıyla kucaklaşan Türkiye'nin AK Partisi, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor" dedi.

Ömer Çelik: Türkiye'nin AK Partisi kararlılıkla yoluna devam ediyor
[Fotograf: AA]

AK Parti Sözcüsü Çelik, NSosyal hesabından, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Tarihi 3 Kasım'dan bu yana yazılan her başarı sayfasında milletimizin teri, duası ve sarsılmaz desteği var. Her rengiyle, her vatandaşıyla kucaklaşan Türkiye'nin AK Partisi, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle omuz omuza, tarihin ve geleceğin huzurunda aynı inançla haykırıyoruz. Bu yol milletin yoludur, yürüyüşümüz daim olsun."

Çelik, paylaşımında, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığınca 24. yıla özel hazırlanan videoya da yer verdi.

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