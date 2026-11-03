AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü paylaşımı

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin AK Partisi olarak 3 Kasım'ın 24. yıl dönümünde ilan ediyoruz. Milletimizin güvenine 2028'de daha güçlü şekilde layık olacağız. 3 Kasım 2002, milletimizin kendisine çizilen sınırları sandıkta aştığı, Türkiye'nin istikametini değiştirdiği tarihi bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE’NİN AK PARTİSİ OLARAK 3 KASIM’IN 24. YIL DÖNÜMÜNDE İLAN EDİYORUZ. MİLLETİMİZİN GÜVENİNE 2028’TE DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE LAYIK OLACAĞIZ. 3 Kasım 2002, milletimizin kendisine çizilen sınırları sandıkta aştığı, Türkiye’nin istikametini değiştirdiği tarihî bir dönüm noktasıdır. O gün aziz milletimiz, partimizi tek başına iktidara taşıyarak ülkemizin birikmiş sorunlarını çözme iradesine yetki vermiş; siyasi yasakların, müdahalelerin ve vesayet alışkanlıklarının karşısına kendi kararını koymuştur. O dönemin vesayet anlayışı, milletin rolünü sandığa gitmekle sınırlamak istiyordu. Vatandaş oyunu kullanacak, fakat seçilmişlerin neyi yapabileceğine başka odaklar karar verecekti. Milletin tercihi, devletin kapısında sınırlandırılacaktı. 3 Kasım, bu anlayışa yöneltilmiş tarihî bir itirazdır. Milletin sandıkta verdiği karar, vesayet odalarında yeniden oylanamaz. Hiçbir odak, Türkiye’nin geleceğini kendi keyfine, kendi paşa gönlüne bağlayamaz. Üstelik o seçimlere, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili adaylığının engellendiği şartlarda girdik. Milletimiz, liderinin adaylığının engellendiği bir partiyi tek başına iktidara taşıdı. Siyasete çizilen sınırları demokratik iradesiyle aştı; Türkiye’nin önüne konulan engelleri kaldıracak değişimin yolunu açtı. 3 Kasım 2002’de 10 milyon 808 bin 229 oyla milletimiz, AK Parti’mizi iktidara taşıdı. 28 Mayıs 2023’te ise Cumhur İttifakı’mızın adayı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 834 bin 692 vatandaşımızın oyuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanımıza 24 yıl boyunca verilen bu büyük destek, farklı siyasi gelenekleri ve toplum kesimlerini Türkiye’nin ortak geleceğinde buluşturan birlikteliğin gücünü göstermektedir. Bu büyük yürüyüşe geçmişten bugüne emek veren bütün yol ve dava arkadaşlarımıza, teşkilatlarımızın her bir mensubuna ve desteğiyle bize güç veren aziz milletimize şükranlarımı sunuyoruz. — Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) November 3, 2026

O gün milletin, AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyarak ülkenin birikmiş sorunlarını çözme iradesine yetki verdiğini, siyasi yasakların, müdahalelerin ve vesayet alışkanlıklarının karşısına kendi kararını koyduğunu belirten İnan, şunları kaydetti:

"O dönemin vesayet anlayışı, milletin rolünü sandığa gitmekle sınırlamak istiyordu. Vatandaş oyunu kullanacak fakat seçilmişlerin neyi yapabileceğine başka odaklar karar verecekti. Milletin tercihi, devletin kapısında sınırlandırılacaktı. 3 Kasım, bu anlayışa yöneltilmiş tarihi bir itirazdır. Milletin sandıkta verdiği karar, vesayet odalarında yeniden oylanamaz. Hiçbir odak, Türkiye'nin geleceğini kendi keyfine, kendi paşa gönlüne bağlayamaz. Üstelik o seçimlere, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili adaylığının engellendiği şartlarda girdik. Milletimiz, liderinin adaylığının engellendiği bir partiyi tek başına iktidara taşıdı. Siyasete çizilen sınırları demokratik iradesiyle aştı, Türkiye'nin önüne konulan engelleri kaldıracak değişimin yolunu açtı."

Milletin 3 Kasım 2002'de 10 milyon 808 bin 229 oyla AK Parti'yi iktidara taşıdığını kaydeden İnan, 28 Mayıs 2023'te ise Cumhur İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 milyon 834 bin vatandaşın oyuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini aktardı.

İnan, "Cumhurbaşkanımıza 24 yıl boyunca verilen bu büyük destek, farklı siyasi gelenekleri ve toplum kesimlerini Türkiye’nin ortak geleceğinde buluşturan birlikteliğin gücünü göstermektedir." açıklamasını yaptı.