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Gündem
TRT Haber 03.11.2026 08:52

Kaşif Kozinoğlu'nun saç ve tırnaklarında yüksek oranda toksik madde tespit edildi

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan fethi kabir işlemi sonrası hazırlanan otopsi ve laboratuvar ön raporuna ulaşıldı. Raporda, Kozinoğlu'nun saç ve tırnak örneklerinde yüksek oranda toksik madde tespit edildiği belirlendi.

Kaşif Kozinoğlu'nun saç ve tırnaklarında yüksek oranda toksik madde tespit edildi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin saptanması ve ölümünde üçüncü kişilerin dahlinin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz aylarda mezarı açılarak alınan numuneler üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan ön incelemeler tamamlandı.

Hazırlanan ön laboratuvar ve otopsi raporunda dikkati çeken en önemli bulgu, mezar toprağında yapılan analizlerde herhangi bir zehirli maddeye rastlanmazken, Kozinoğlu’nun saç ve tırnak örneklerinde yüksek oranda toksik madde saptanması oldu.

Kesin ölüm nedenine ilişkin nihai değerlendirmenin yer alacağı Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu raporunun savcılığa teslim edilmesi bekleniyor.

Dönemin başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklanmıştı

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce, aralarında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. İlk incelemelerde ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı.

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