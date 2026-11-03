Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile baş başa ve heyetler arası resmi bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

İki lider arasında yapılacak üst düzey görüşmelerde, Türkiye ile Güney Kore arasındaki köklü stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı fikir teatisinde bulunulacak.

Ziyaretin en kritik başlıklarından birini ise iki ülke arasındaki iş birliğini perçinleyecek adımlar oluşturuyor. Bu doğrultuda, ikili ilişkilerin ahdi zeminini daha da güçlendirecek çeşitli alanlardaki anlaşmaların imzalanması hedefleniyor.

Seul caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde başkent Seul'de hazırlıklar en üst seviyeye çıkarıldı. Ziyaret vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçiş güzergahı üzerinde bulunan ana cadde ve caddeler, Güney Kore ve Türk bayraklarıyla donatıldı. İki ülke bayraklarının yan yana dalgalandığı başkentte, Erdoğan'ın temasları yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Seul’deki temaslarını yarın tamamlaması öngörülüyor.