Kuzey Kore 6,3 milyar dolarlık Binance siber saldırısı iddialarını reddetti

Kripto para borsası Binance'e yönelik gerçekleştirilen ve tarihin en büyük kripto para hırsızlığı olarak kayıtlara geçen 6,3 milyar dolarlık siber saldırıya ilişkin uluslararası tartışmalar sürüyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve siber güvenlik analistlerinin saldırının arkasında Kuzey Kore devlet destekli korsan grubunun bulunduğunu açıklamasının ardından Pyongyang yönetiminden sert bir yalanlama geldi.

ABD iddialarına Pyongyang'dan sert tepki

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Genel İşler Departmanı Direktörü Kim Yo Jong, yaptığı açıklamada iddiaların ABD'nin Kuzey Kore'nin uluslararası imajına zarar verme amacını taşıyan "kötü niyetli bir girişim" olduğunu savundu.

Kim Yo Jong, devlet medyası KCNA'da yer alan açıklamasında, Washington'ın siber suçlarla Kuzey Kore'yi ilişkilendirmesini "bayat bir provokasyon" olarak değerlendirerek, "Dünyanın farklı yerlerindeki tüm siber suçlar bizim işimizmiş gibi uluslararası kamuoyunu yanıltmak, Kuzey Kore'ye yönelik ağır bir siyasi provokasyondur" ifadelerini kullandı. Kim, hükümetlerinin siber alandaki her türlü kötü niyetli eyleme kararlılıkla karşı durma politikasını sürdürdüğünü vurguladı.

Saldırının hedefindeki Binance çekim işlemlerini yeniden başlattı

Siber güvenlik uzmanları ve FBI, saldırının Kuzey Kore istihbaratıyla bağlantılı olduğu bilinen ve "Lazarus Group" olarak da adlandırılan "TraderTraitor" adlı korsan grubu tarafından düzenlendiğini bildirmişti.

Diğer yandan Binance, ilk incelemelerin bir mühendisin dizüstü bilgisayarına sızılması sonucu gerçekleştiğini duyururken, çalınan varlıkların yüzde 95'inin karşılandığını ve platformdaki çekim işlemlerinin kademeli olarak yeniden başladığını açıkladı.