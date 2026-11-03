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Dünya
The Guardian 03.11.2026 08:36

Fransa'da öğrenciler okul ablukalarına yeniden başladı: Ülke yeni protestolara hazırlanıyor

Fransa'da lise öğrencileri okul şartları ve hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla okulları yeniden ablukaya alırken, hükümet ülke genelinde düzenlenecek yeni grev ve eylemlere hazırlanıyor.

Fransa'da öğrenciler okul ablukalarına yeniden başladı: Ülke yeni protestolara hazırlanıyor

Fransa genelinde onlarca lisede öğrenciler, iki haftalık tatilin ardından ders başı yapmak yerine okul girişlerini barikatlarla kapattı.

Eylül ayından bu yana devam eden ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminin en büyük sosyal krizlerinden birine dönüşen eylemler, eğitim şartları ve yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle tırmanıyor.

Sendikalar perşembe günü ülke genelinde grev yapacak

Paris ve çevresinin yanı sıra Lille, Toulouse ve Marsilya gibi kentlerde öğrenciler, yedek öğretmen sayısının artırılması ve yıpranan okul binalarının onarılması talebiyle okul girişlerini çöp konteynerleriyle kapattı. Polis ekipleri barikatları kaldırmak için müdahalede bulunurken bazı öğrencileri gözaltına aldı.

Üniversite sendikalarının fakültelerde eylemler düzenlemesi beklenirken, işçi ve memur sendikaları perşembe günü geniş katılımlı bir grev çağrısında bulundu.

Demir yolu çalışanları, öğretmenler ve özel sektör çalışanlarının katılacağı eylemlerde öğrencilerin taleplerine destek verilecek, düşük maaşlar ve hayat pahalılığı protesto edilecek.

Bakan Geffray sınavların riske girdiği konusunda uyardı

Renouveau Lycéen öğrenci sendikası temsilcisi Nathanaël Combary, hükümetin sınıf mevcutlarını sınırlama ve üniversite başvuru sistemini gözden geçirme yönündeki tekliflerinin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Combary, hükümete seslerini duyurabilmek için protestolardan başka seçenekleri bulunmadığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Édouard Geffray ise ablukalar nedeniyle haftalardır ders yapamayan lise son sınıf öğrencilerinin yıl sonundaki bakalorya sınavlarının riske girdiğini açıkladı.

Yüz binlerce öğrencinin müfredatta geri kaldığını belirten Geffray, ablukaların yasa dışı olduğunu ve önceliklerinin öğrencilerin sınıflara dönmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

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