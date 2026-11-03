Hafif Sağanak Yağışlı 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 03.11.2026 08:27

Titanic'ten büyük tarihi okyanus gemisi Florida açıklarında batırılacak

ABD'nin ikonik okyanus gemisi SS United States, dünyanın en büyük yapay resifini oluşturmak üzere Meksika Körfezi'nde batırılmaya hazırlanıyor.

Titanic'ten büyük tarihi okyanus gemisi Florida açıklarında batırılacak
[Fotograf: AP]

Florida'nın Okaloosa ilçesi yetkilileri, tarihi SS United States okyanus gemisini kasım ayının ikinci haftasında Meksika Körfezi'nde batırma planını açıkladı.

Destin'in yaklaşık 41 kilometre güneybatısında ve Pensacola'nın 59 kilometre güneydoğusunda belirlenen noktada gerçekleştirilecek işlemle dünyanın en büyük yapay resifinin oluşturulması hedefleniyor. Konuşlandırma takviminin deniz koşullarına bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

Titanic'ten daha uzun ve rekor sahibi bir mühendislik harikası

Yaklaşık 305 metre uzunluğa sahip olan gemi, RMS Titanic'ten yaklaşık 30 metre daha uzun olmasıyla öne çıkıyor. Yüzyılın ortalarında bir mühendislik başarısı olarak inşa edilen ve gerektiğinde askeri birlik taşıma gemisine dönüştürülebilecek şekilde tasarlanan deniz aracı, 1952 yılındaki ilk seferinde Atlas Okyanusu'nu geçiş rekorunu kırmıştı.

Saatte ortalama 66 kilometre hıza ulaşarak transatlantik geçişini 3 gün 10 saat 40 dakikada tamamlayan gemi, bu rekoru günümüzde de elinde tutmaya devam ediyor.

Hurdaya ayrılmak yerine yapay resife dönüştürüldü

Philadelphia'daki Delaware Nehri kıyısında yaklaşık otuz yıl boyunca demirli kalan gemiyi restore etme projeleri, yüksek maliyetler nedeniyle hayata geçirilemedi.

Kira ve işgaliye ücretleri konusunda yaşanan hukuki süreçlerin ardından limandan çıkarılan gemi, mart ayında Alabama'daki Mobile Limanı'na çekildi.

Burada yürütülen çalışmalarda gemi, su altı yaşamına zarar vermemesi amacıyla tehlikeli kimyasallardan, kablo, cam ve plastik aksamlardan arındırıldı.

Bölge ekonomisine ve turizme milyonlarca dolar katkı sağlayacak

Proje, geminin satın alınması, taşınması, temizlenmesi ve batırılmasının yanı sıra karada kurulacak bir müze için ayrılan 1 milyon dolar dahil olmak üzere toplam 10,1 milyon dolarlık bir bütçeyle yürütülüyor.

Pensacola turizm yetkililerinin 1,5 milyon dolar, Florida Kıyı Koruma Birliği'nin ise 500 bin dolar katkı sağladığı çalışma kapsamında gemi, yaklaşık 55 metre derinlikteki deniz tabanına yerleştirilecek.

Üst güverteleri su yüzeyinin yaklaşık 18 metre altında kalacak olan devasa yapı, hem amatör hem de profesyonel dalgıçlar ile balıkçılar için yeni bir cazibe merkezi oluşturacak.

Yerel yetkililer ve işletmeler, projenin bölge turizmine her yıl milyonlarca dolar katkı sağlamasını ve deniz ekosistemini desteklemesini bekliyor.

ETİKETLER
ABD Gemi
Sıradaki Haber
Kuzey Kore 6,3 milyar dolarlık Binance siber saldırısı iddialarını reddetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:56
OpenAI yapay zekanın gündelik insan görevlerindeki başarı sonuçlarını açıkladı
08:55
Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir raporu suikast şüphesini güçlendirdi
08:39
Fransa'da öğrenciler okul ablukalarına yeniden başladı: Ülke yeni protestolara hazırlanıyor
08:49
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 45 yaralı
08:23
Kuzey Kore 6,3 milyar dolarlık Binance siber saldırısı iddialarını reddetti
08:14
Binlerce Avrupalı asker olası bir barış durumunda Ukrayna'ya konuşlanma tatbikatı yapacak
Lübnan'da İsrail saldırılarında hasar gören yetimhanedeki kız çocukları, geceleri patlama sesleriyle uyanıyor
Lübnan'da İsrail saldırılarında hasar gören yetimhanedeki kız çocukları, geceleri patlama sesleriyle uyanıyor
FOTO FOKUS
Taksi yağışın ardından oluşan çukura düştü
Taksi yağışın ardından oluşan çukura düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ