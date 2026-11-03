Titanic'ten büyük tarihi okyanus gemisi Florida açıklarında batırılacak

Florida'nın Okaloosa ilçesi yetkilileri, tarihi SS United States okyanus gemisini kasım ayının ikinci haftasında Meksika Körfezi'nde batırma planını açıkladı.

Destin'in yaklaşık 41 kilometre güneybatısında ve Pensacola'nın 59 kilometre güneydoğusunda belirlenen noktada gerçekleştirilecek işlemle dünyanın en büyük yapay resifinin oluşturulması hedefleniyor. Konuşlandırma takviminin deniz koşullarına bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

Titanic'ten daha uzun ve rekor sahibi bir mühendislik harikası

Yaklaşık 305 metre uzunluğa sahip olan gemi, RMS Titanic'ten yaklaşık 30 metre daha uzun olmasıyla öne çıkıyor. Yüzyılın ortalarında bir mühendislik başarısı olarak inşa edilen ve gerektiğinde askeri birlik taşıma gemisine dönüştürülebilecek şekilde tasarlanan deniz aracı, 1952 yılındaki ilk seferinde Atlas Okyanusu'nu geçiş rekorunu kırmıştı.

Saatte ortalama 66 kilometre hıza ulaşarak transatlantik geçişini 3 gün 10 saat 40 dakikada tamamlayan gemi, bu rekoru günümüzde de elinde tutmaya devam ediyor.

Hurdaya ayrılmak yerine yapay resife dönüştürüldü

Philadelphia'daki Delaware Nehri kıyısında yaklaşık otuz yıl boyunca demirli kalan gemiyi restore etme projeleri, yüksek maliyetler nedeniyle hayata geçirilemedi.

Kira ve işgaliye ücretleri konusunda yaşanan hukuki süreçlerin ardından limandan çıkarılan gemi, mart ayında Alabama'daki Mobile Limanı'na çekildi.

Burada yürütülen çalışmalarda gemi, su altı yaşamına zarar vermemesi amacıyla tehlikeli kimyasallardan, kablo, cam ve plastik aksamlardan arındırıldı.

Bölge ekonomisine ve turizme milyonlarca dolar katkı sağlayacak

Proje, geminin satın alınması, taşınması, temizlenmesi ve batırılmasının yanı sıra karada kurulacak bir müze için ayrılan 1 milyon dolar dahil olmak üzere toplam 10,1 milyon dolarlık bir bütçeyle yürütülüyor.

Pensacola turizm yetkililerinin 1,5 milyon dolar, Florida Kıyı Koruma Birliği'nin ise 500 bin dolar katkı sağladığı çalışma kapsamında gemi, yaklaşık 55 metre derinlikteki deniz tabanına yerleştirilecek.

Üst güverteleri su yüzeyinin yaklaşık 18 metre altında kalacak olan devasa yapı, hem amatör hem de profesyonel dalgıçlar ile balıkçılar için yeni bir cazibe merkezi oluşturacak.

Yerel yetkililer ve işletmeler, projenin bölge turizmine her yıl milyonlarca dolar katkı sağlamasını ve deniz ekosistemini desteklemesini bekliyor.