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Dünya
BBC 03.11.2026 08:09

ABD sandık başında: Seçimler Trump'ın ikinci döneminin kaderini çizecek

Yüksek hayat pahalılığı, tırmanan enflasyon ve İran ile devam eden savaşın gölgesinde sandık başına giden ABD'li seçmenler, Kongre'nin kontrolünü ve Donald Trump'ın kalan iki yıllık başkanlık döneminin siyasi mimarisini belirleyecek.

ABD sandık başında: Seçimler Trump'ın ikinci döneminin kaderini çizecek

ABD'de Kongre'deki güç dengelerini baştan aşağı değiştirebilecek 2026 ara seçimleri için oy verme işlemi başladı. Başkan Donald Trump’ın görev süresinin tam ortasına denk gelen seçimler, hem Cumhuriyetçi Parti hem de Beyaz Saray'ın geleceği açısından tarihi bir sınav niteliği taşıyor.

Ekonomi ve İran savaşı sandığın ana gündemi

Seçmen tercihini belirleyen en kritik başlık ise yaşam maliyetlerindeki artış oldu. Trump yönetiminin agresif gümrük vergileri ve İran ile girilen askeri çatışmaların etkisiyle yükselen gıda ve akaryakıt fiyatları, seçmenin tepkisini çekiyor. Seçim öncesinde galon başına 3,75 dolar olan dizel yakıt fiyatları Eylül ayında 6,52 dolarla tarihi rekor kırarken, enflasyon da Trump’ın göreve geldiği yüzde 3 seviyesinden yüzde 3,7’ye yükseldi.

Cumhuriyetçiler kendi kalelerinde savunmada

Kamuoyu onay oranı yüzde 38 seviyelerine gerileyen Trump, partililere destek sağlamak amacıyla son haftalarda yoğun bir miting trafiği yürüttü. Ancak ekonomik tablonun ağırlaşması, Cumhuriyetçi Parti’nin geleneksel olarak güçlü olduğu Kansas, Iowa ve Teksas gibi eyaletlerde dahi yarışın başa baş geçmesine yol açtı.

Cumhuriyetçilerin garanti gördükleri Kansas Senato yarışı gibi eyaletlere milyonlarca dolarlık reklam bütçesi ayırmasını değerlendiren siyasi analiz kuruluşu Cook Political Report Editörü Carrie Dann, "Kazanmaları gereken bir eyalete harcama yapmaya başladılarsa, başlarının dertte olduğunu biliyorlar demektir" ifadelerini kullandı.

Trump ise mitinglerinde seçmenlere doğrudan seslenerek, "Bu seçimde sizden ricam, oy pusulasında ben varmışım gibi hareket etmeniz" sözleriyle tabanını sandığa çağırdı.

Temsilciler Meclisi ve Senato hesapları

Anketler, mevcut ekonomik memnuniyetsizliğin Demokratlara avantaj sağladığını ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun el değiştirebileceğini gösteriyor. Ancak Demokrat Parti’ye yönelik seçmen sempatisinin yüzde 29 seviyesinde kalması, memnuniyetsiz Cumhuriyetçi seçmenin taraf değiştirip değiştirmeyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

35 sandalyenin yenileneceği Senato’da ise Demokratların kontrolü sağlayabilmesi için en az 4 net sandalye kazanması gerekiyor. Seçimin kaderini belirleyecek ana kilit eyaletler ise Michigan, Teksas, Ohio, Iowa, Maine, Alaska ve Kuzey Karolina olarak öne çıkıyor.

Temsilciler Meclisi'nin Demokratlara geçmesi durumunda Trump'ın yasama gündeminin engellenmesi ve kabine üyelerine yönelik azil soruşturmalarının başlaması bekleniyor.

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