Katil Netanyahu seçim yenilgisini hazmedemedi: Arap partilerini hedef alıp seçimlere hile karıştırıldığını öne sürdü

Gazze'de on binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği soykırımın sorumlularından katil Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail'de seçim sonuçlarının ardından siyasi çıkmaza girdi. 27 Ekim'de yapılan seçimlerde parlamentodaki çoğunluğunu kaybeden Netanyahu ve müttefikleri, bu kez Arap partilerini hedef alarak seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını gündeme taşıdı.

Netanyahu ve müttefikleri, parlamentoda çoğunluğu elde edebilmek için 120 sandalyenin en az 61'ine ihtiyaç duyarken, seçim sonuçlarına göre Netanyahu liderliğindeki blok 53 sandalyede kaldı. Eski rakibi Gadi Eisenkot liderliğindeki blok ise tek başına 48 sandalye kazandı. Arap partilerinin 19 sandalyelik desteğiyle muhalefetin toplam sandalye sayısı 67'ye ulaşıyor.

Bu tablo, Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılmasının önünü açarken, katil Başbakan ve müttefikleri seçim sonuçlarının meşruiyetini tartışmaya açtı.

Kanıt sunmadan Arap partilerini suçladı

Netanyahu ve müttefikleri, Arap partileri Ortak Liste ve Ra'am'ı rüşvet, yabancı finansman ve seçim sahtekarlığıyla suçladı. İddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt ortaya koyamayan Netanyahu cephesi, soruşturma ve tutuklama çağrıları yaptı. Bazı aşırı sağcı siyasetçiler ise seçimlerin iptal edilmesini istedi.

Seçim öncesinde de Arap toplumunun yoğun katılım göstereceği sandıklara yaklaşık 2 bin gözlemci yerleştirilmesi planlanmıştı. Seçim günü Ra'am partisinden 3 aktivist, oy karşılığında para dağıtıldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ancak mahkemeler polisin talep ettiği kısıtlayıcı tedbirlerin çoğunu reddetti ve şüphelilerin bir kısmı serbest bırakıldı.

Netanyahu'nun partisi Likud, sayımın ardından rüşvet, tehdit, şiddet ve sahtecilik iddialarını içeren yüzlerce tanıklık sunduğunu açıkladı. Aşırı sağcı müttefikleri Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir ise Arap parti liderlerinin tutuklanmasını istedi.

Seçim yetkilileri iddiaları reddetti

İsrail Merkez Seçim Komitesi, ülke genelinde sistematik seçim usulsüzlüğü yapıldığı iddialarını temelsiz olarak nitelendirdi. Komite Başkanı Noam Solberg, Şin Bet Direktörü David Zini ve Başsavcı ile birlikte yaptığı açıklamada seçimlerin usulüne uygun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yetkililer, yabancı finansman iddiaları doğrulansa bile bunun seçim sonuçlarını geçersiz kılmayacağını ve seçim sürecinin bütünlüğünü zedelemeyeceğini vurguladı.

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Gadi Eisenkot, Netanyahu'nun iddialarını seçim sonuçlarını gayrimeşru göstermeye yönelik bir girişim olarak değerlendirdi. Sol görüşlü Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ise Netanyahu'nun tutumunu, sandıkta yenilgiyi kabul etmeyen bir diktatörün davranışına benzetti.

Arap partilerinin oluşturduğu Ortak Liste de seçim sonuçlarının meşruiyetini hedef alan kampanyaya tepki göstererek seçmenlerin iradesinin hiçbir karalama girişimiyle değiştirilemeyeceğini bildirdi.

Katilin iktidarda kalma hesabı

İsrail'de seçim sonuçları Netanyahu'nun iktidarda kalmasını zorlaştırırken, Arap partilerinin muhalefetle işbirliği yapması halinde yeni bir hükümetin kurulmasının önü açılabilir.

Netanyahu'yu 2021'de iktidardan uzaklaştıran Bennett-Lapid hükümetinde de Ra'am partisi yer almış, ancak koalisyon yaklaşık bir yıl sonra dağılmıştı.

CNN'e konuşan Netanyahu'ya yakın bir kaynak, katil Başbakan'ın seçim sonrası önceliğinin, iktidarını zayıflatabilecek Yahudi-Arap siyasi işbirliğini engellemek ve Arap partilerini siyasi açıdan itibarsızlaştırmak olduğunu belirtti.