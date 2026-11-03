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Dünya
AA 03.11.2026 06:32

Meksika'da küçük uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde yerleşim yerine küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Meksika'da küçük uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Meksika Sivil Havacılık Federal Ajansından (AFAC) yapılan açıklamaya göre, Cessna 210 tipi uçak, eyalete bağlı Pachuca'daki havalimanından Morelos eyaletindeki Cuernavaca Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

Pachuca'nın Venta Prieta Mahallesindeki yerleşim yerine düşen uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Sivil Savunma, itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edilerek bölgede güvenlik önlemleri aldı.

AFAC, Pachuca Havalimanı Komutanlığı personelinin incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gittiğini ve kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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