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Dünya
AA 03.11.2026 04:28

Trump'tan Amerikalı seçmenlere 'sandığa gidin' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım Salı günü yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde seçmenlere son kez seslenerek "sandığa gitmeleri" çağrısında bulundu.

Trump'tan Amerikalı seçmenlere 'sandığa gidin' çağrısı

ABD Başkanı Trump, Kongre ara seçimleri için geri sayım sürerken, Washington'daki Lincoln Memorial Havuzu'nun açılışına katıldı.

Ağırlıklı olarak iç ve dış politikadaki icraatlarını anlatan Trump, tüm seçmenlerden yarın sandık başına giderek oylarını kullanmalarını istedi.

ABD Başkanı, "Bildiğiniz gibi bugün ara seçimlerden önceki son gün. Bence bu, hayatımız boyunca göreceğimiz en önemli ara seçim." ifadesini kullandı.

Demokrat Parti'nin "Amerikan tarihinin en aşırı ve en tehlikeli aday listesini" belirlediğini savunan Trump, seçmenlerden bu kişilere değil, Cumhuriyetçi adaylara oy vermelerini istedi.

Michigan'dan aday olan Demokrat Abdul el-Sayed'i örnek veren ABD Başkanı, Sayed'in "cihatçı" bir isim olduğunu savunarak onun Senatoya girmemesi gerektiğini iddia etti.

Trump'tan İran'la savaş ve benzin fiyatları değerlendirmesi

ABD Başkanı, halkın öncelikli konuları arasında yer alan benzin fiyatları konusunda bazı değerlendirmelerde bulunarak, "İran'la savaşın yakında biteceğini" ve "benzin fiyatlarının hızla düşeceğini" ifade etti.

"İran'la savaşı kolaylıkla kazanıyoruz." diyen Trump, Tahran'ın elinde askeri bir kapasite kalmadığını ve ülkenin ekonomik durumunun çok kötü olduğunu savundu.

İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı yönündeki söylemini yineleyen ABD Başkanı, "İran’ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz ve onlar da bunun farkındalar. Bunu anladılar ve hatta yakın zamanda bunu dile getirdiler." dedi.

Trump, açıklamalarını, "İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermiş olsaydık, bu ülke asla bugünkü gibi işleyemezdi. Bütün dünya bambaşka bir yer olurdu. Bu yüzden bunu engelledik." diye sürdürdü.

Grönland konusunda Danimarka ile yaptıkları anlaşmaya da değinen Trump, bu konudaki olumlu yaklaşımı dolayısıyla Danimarka ile Grönland yönetimlerine teşekkür etti.

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