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Dünya
AA 02.11.2026 23:52

ABD Başkanı Trump, İran'la savaş konusunda "acelesinin olmadığını" belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı yeniden başlatıp başlatmama konusunda karar vermek için "acele etmediğini" söyledi.

ABD Başkanı Trump, İran'la savaş konusunda "acelesinin olmadığını" belirtti

Axios haber platformuna kısa bir röportaj veren ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde İran gündemini değerlendirdi.

ABD Başkanı, İran'la savaşı yeniden başlatıp başlatmama konusunda henüz net bir karar vermediğini belirtti.

Trump, "Öyle ya da böyle bir şeyler yapacağız ama acele etmeye gerek yok. Onları mali açıdan çökerttik, paraları yok, benzinleri yok ve halkı bu durumdan iyice bıkmaya başladı." dedi.

Tahran yönetimine ilişkin olarak Trump, "Onlarla görüşüyoruz, her şey yolunda gidiyor. Onlarla ilgili sorun şu ki, bizi sürekli oyalamaya çalışıyorlar. İran tarafında sandığınız kadar aciliyet yok ancak bir anlaşma yapmak için hiç olmadığı kadar istekliler." ifadesini kullandı.

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