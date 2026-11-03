Karaborsa bilet satışı yapan 9 kişi yakalandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 4 Kasım'da Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesi, sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un ilgili maddesi kapsamında suç işlediği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 zanlı gözaltına alınırken, yapılan aramada tabanca, 41 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.