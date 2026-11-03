Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.11.2026 00:45

Karaborsa bilet satışı yapan 9 kişi yakalandı

Fenerbahçe-Liverpool maçı için sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışı yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Karaborsa bilet satışı yapan 9 kişi yakalandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 4 Kasım'da Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesi, sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un ilgili maddesi kapsamında suç işlediği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 zanlı gözaltına alınırken, yapılan aramada tabanca, 41 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ETİKETLER
Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:34
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun'a tutuklama talebi
00:25
İran basını: Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu
00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye başsağlığı mesajı
00:00
Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
23:53
ABD Başkanı Trump, İran'la savaş konusunda "acelesinin olmadığını" belirtti
23:45
Ukrayna: Rusya'nın Komişuvaha köyüne düzenlediği saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti
Lübnan'da İsrail saldırılarında hasar gören yetimhanedeki kız çocukları, geceleri patlama sesleriyle uyanıyor
Lübnan'da İsrail saldırılarında hasar gören yetimhanedeki kız çocukları, geceleri patlama sesleriyle uyanıyor
FOTO FOKUS
Taksi yağışın ardından oluşan çukura düştü
Taksi yağışın ardından oluşan çukura düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ