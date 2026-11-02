Parçalı Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.11.2026 23:16

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin birçok bölgesinde etkisini artırdı. Gök gürültülü sağanakla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular yollarda yürümekte zorluk yaşarken, sürücüler ise trafikte yavaş ilerliyor.

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Avrupa Yakası'nda, sağanak nedeniyle Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Akıncı Sokak sulara gömüldü.

Arnavutköy, Fatih ve Eyüpsultan'da da cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Maltepe, Kavacık'ta da gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Ümraniye ve Ataşehir sınırlarında yer alan İstanbul Finans Merkezi binalarının tepesine yıldırım düşmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ETİKETLER
Sağanak Hava Durumu İstanbul
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:22
İran basını: ABD ile iletişimde yeni gelişme yok
22:46
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
22:12
Bir askerimiz şehit oldu
21:49
Filistin'den İngiltere'ye Balfour Deklarasyonu'nun yol açtığı haksızlıkları düzeltme çağrısı
21:59
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
20:34
Arap Koalisyonu: Riyad bölgesinde 2 İHA imha edildi
Lübnan'da İsrail saldırılarında hasar gören yetimhanedeki kız çocukları, geceleri patlama sesleriyle uyanıyor
Lübnan'da İsrail saldırılarında hasar gören yetimhanedeki kız çocukları, geceleri patlama sesleriyle uyanıyor
FOTO FOKUS
TSK Spor Gücü'nün bir asırlık başarı yolculuğu
TSK Spor Gücü'nün bir asırlık başarı yolculuğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ