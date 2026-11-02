İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Su baskını, ani sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul Valiliği, kent çevresinde 2 saatlik periyotta etkili olması beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji radarından alınan verilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."