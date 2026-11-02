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Türkiye
TRT Haber 02.11.2026 21:05

Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem

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