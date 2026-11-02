Parçalı Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.11.2026 20:12

Arap Koalisyonu: Riyad bölgesinde 2 İHA imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu başkent Riyad bölgesinde 2 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu: Riyad bölgesinde 2 İHA imha edildi

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Maliki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad bölgesinde 2 İHA'nın engellendiği ve imha edildiğini aktardı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

ETİKETLER
Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı: Hürmüz Boğazı’nın açılması İran’ın şartlarının kabul edilmesine bağlı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:06
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
20:11
Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem
21:28
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli vefat etti
20:14
Kayseri'de toptan satış mağazasında yangın
20:22
İstanbul'daki kara para aklama soruşturmasında 4 tutuklama
20:08
İran Dışişleri Bakanı: Hürmüz Boğazı’nın açılması İran’ın şartlarının kabul edilmesine bağlı
Lübnan'da İsrail saldırılarında hasar gören yetimhanedeki kız çocukları, geceleri patlama sesleriyle uyanıyor
Lübnan'da İsrail saldırılarında hasar gören yetimhanedeki kız çocukları, geceleri patlama sesleriyle uyanıyor
FOTO FOKUS
TSK Spor Gücü'nün bir asırlık başarı yolculuğu
TSK Spor Gücü'nün bir asırlık başarı yolculuğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ