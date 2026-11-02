İran Dışişleri Bakanı: Hürmüz Boğazı’nın açılması İran’ın şartlarının kabul edilmesine bağlı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Arakçi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katar ve Pakistan arabuluculuğuyla yoğun bir istişare trafiği yürüttüklerini vurgulayan Arakçi, “Şartlarımızı ve planlarımızı sunduk. Her şey ABD’nin siyasi aklına bağlı. Eğer samimi olarak diplomasiyi tercih ederlerse biz hazırız ama askeri operasyon niyetindelerse geçmiş dönemdekinden daha ağır ve daha acı bir karşılık görecekler. Hürmüz Boğazı’nın açılması İran’ın şartlarının kabul edilmesine bağlı.” ifadelerini kullandı.

Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik öne sürülen şartların oldukça açık ve şeffaf olduğunu savunarak söz konusu şartların kabul edilmesi ve boğazın açılması ile birlikte müzakerelerin yeniden başlayacağını ancak farklı bir durum yaşandığı takdirde ülkesinin boyun eğmeyeceğini dile getirdi.