MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli vefat etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli vefat etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden kardeşi Serpil Bahçeli için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, mesajında, şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Serpil Bahçeli için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli Hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

"Mekanı cennet, makamı ali olsun"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye yüce Allah'tan rahmet, Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Serpil Bahçeli için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Memişoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Devlet Bahçeli'ye, ailesine ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

"MHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Serpil Bahçeli için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin muhterem kız kardeşi Serpil Bahçeli Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta muhterem büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, değerli ailesine, yakınlarına ve MHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun."