Türk Üniversiteleri Çin Eğitim Fuarı'na katıldı

Pekin'de 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen fuarda, T.C. Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı ev sahipliğinde 52 üniversite ve 2 kamu kurumunun katılımıyla 'Study in Türkiye' pavilyonu kuruldu.

İbn Haldun Mütevelli Heyeti Başkan Vekili N. Bilal Erdoğan da CEE 2026 Fuarında, Türkiye Ulusal Ajansı ev sahipliğinde 'Study in Türkiye' pavilyonunu ziyaret etti.

İkili ve çok taraflı onlarca anlaşma imzalandı

Türkiye Ulusal Ajansı’ndan alınan bilgiye göre, dünyanın en prestijli ve en kapsamlı etkinliklerinden biri olarak kabul edilen EAIE 2026'da Türk üniversiteleri yüzlerce görüşme gerçekleştirdi, ikili ve çok taraflı onlarca anlaşma imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin diplomatik ilişkilerinin 55. yılının kutlandığı 2026'da, Türk üniversiteleri ilk kez "Study in Türkiye" markasıyla Çin’de boy gösterdi.

Türkiye; 2019 yılında başlatmış olduğu “Yeniden Asya Girişimi”, Yükseköğretimde uluslararasılaşma vizyonu, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri ve çok yönlü-çok katmanlı dış politika öncelikleri doğrultusunda temsil edildi.

Türkiye'nin akademik kapasitesi, araştırma gücü ve iş birliğine açık dinamik yapısı da Asya sahnesinde ortaya konuldu.

"Yükseköğretimde de Türkiye Yüzyılına damgamızı vuruyoruz"

CEE fuarında Türkiye Ulusal Ajansı öncülüğünde, 52 Türk üniversitesi ve 2 kamu kurumuyla yer aldıklarına ve dünyanın en büyük yükseköğretim fuarlarına katılım sağladıklarına dikkati çeken Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Hong-Kong, ABD ve İskoçya'da düzenlenen fuarlara da katıldıklarını bildirdi.

CEE kapsamında birçok görüşme yaparak uluslararası anlaşmalar imzaladıklarını ifade eden Astarcı, "Yükseköğretimde de Türkiye Yüzyılına damgamızı vuruyoruz" mesajını verdi.