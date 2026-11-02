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Türkiye
AA 02.11.2026 16:02

Siber suçlarla mücadelede 11 ilde operasyon: 86 tutuklama

5 günde 11 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk istismarı suçlarına karıştığı belirlenen 120 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 86'sı tutuklandı.

Siber suçlarla mücadelede 11 ilde operasyon: 86 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 5 günde 11 ilde "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Adana, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Samsun ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlarda 120 zanlı gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 86'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı, 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor.

Çok sayıda adrese erişim engeli getirildi

Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları tespit edildi.

Ekiplerce 23 şirkete ve bu şirketlerin hesaplarına, yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki taşınır mal varlığı ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında, yasa dışı silah satışı ve teşhiri, organize suç örgütleri, uyuşturucu, müstehcenlik ve siber trafik suçlarına ilişkin 1164, terör örgütlerine yönelik çalışmalarda ise 642 hesap veya kişi belirlendi.

Sosyal medya platformları ve internet sitelerindeki suç içerikli paylaşımlara yönelik çalışmalar sonucunda ayrıca 4 bin 406 hesap veya kişi tespit edildi, bin 16 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.

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