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Türkiye
AA 02.11.2026 14:27

Metrekareye 46 kilogram yağış: Evleri su bastı, araç denize sürüklendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli yağış görüldü. Metrekareye 46 kilogram yağış düşerken 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı, Mazı Mahallesi'nde bir otomobil denize sürüklendi.

Metrekareye 46 kilogram yağış: Evleri su bastı, araç denize sürüklendi
[Fotograf: AA]

Bodrum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış zaman zaman sağanağa dönüştü. Kentte metrekareye 46 kilogram yağış düştü.

Yağış sonucu 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı.

Mazı Mahallesi'ndeki Hurma Deresi'nin debisinin yükselmesiyle 1 araç denize sürüklendi. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Denizdeki aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yalıkavak Mahallesi'nde caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kazaları meydana gelirken, Deveci Salih Caddesi'nde bir araç devrildi, bir istinat duvarı da çöktü.

Kara yollarında biriken sular ekiplerce tahliye edildi, tıkanan derelerde çalışma yapıldı.

İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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