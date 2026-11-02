Belçika Başbakanı De Wever, Kral Philippe'e istifasını sundu

Belçika Kraliyet Sarayı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kral Philippe'in De Wever'i kabul ettiği belirtildi.

Başarısızlıkla sonuçlanan bütçe görüşmelerinin ardından Başbakan'ın istifasını sunduğu aktarılan açıklamada, Kral'ın kararını şimdilik erteleyerek yarından itibaren koalisyonu oluşturan çoğunluk partilerinin liderleriyle istişarelere başlayacağı ifade edildi.

Belçika Kraliyet Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Kral'ın bütçe konusunda uzlaşma sağlanamamasından üzüntü duyduğu aktarıldı.

Açıklamada, Kral'ın jeopolitik belirsizliklerin ve önemli ekonomik zorlukların yaşandığı mevcut ortamda ülkenin uzun süreli bir siyasi krizi kaldıramayacağının altını çizdiği kaydedildi.

Kral'ın tüm taraflara sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısında bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Kral, ilgili tüm tarafları genel çıkarları ve uzlaşma anlayışını ön planda tutmaya davet etti. Başbakan, 6 Kasım Cuma günü yeniden Kral tarafından kabul edilecek." ifadelerine yer verildi.

Kral istifayı kabul ederse yeni hükümet kurma süreci başlayacak

Kral Philippe'in Başbakan De Wever'in istifasını kabul etmesi halinde Belçika'da yeni bir hükümet kurma süreci başlayabilecek.

Bu süreçte mevcut hükümet, yeni hükümet göreve başlayana kadar günlük devlet işlerini yürütmek üzere geçici hükümet olarak görevine devam edebilecek.

Kral'ın siyasi partilerle istişarelerde bulunarak yeni bir koalisyon hükümetinin kurulması için girişim başlatması da seçenekler arasında bulunuyor.

Mevcut koalisyon ortaklarının yeniden anlaşamaması ve farklı hükümet formüllerinin de sonuç vermemesi halinde erken seçim ihtimali gündeme gelebilecek.

Bütçe krizi

Belçika yerel basınındaki haberlerde, dün sabah başlayan ve saat 01.00'e kadar süren bütçe görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı açıklanmıştı.

Görüşmelerde De Wever'in, hafta sonu başbakan yardımcılarıyla ayrı ayrı yaptığı toplantıların ardından yeni bir bütçe önerisi sunduğu ancak hükümetin çekirdek kadrosunun öneri üzerinde uzlaşamadığı ifade edilmişti.

De Wever, daha önce geçici bütçe ödeneklerinin aylık olarak tahsis edilmesi uygulamasını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

De Wever hükümeti Şubat 2025'te kurulmuştu

Belçika'da hükümet, yaklaşık 8 ay süren koalisyon görüşmelerinin ardından 3 Şubat 2025'te kurulmuştu. Yeni Flaman İttifakının (N-VA) lideri Bart De Wever, ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Koalisyonun diğer ortakları liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V" olmuştu.