İspanya'daki tren kazası erken genel seçim öncesi anketlerde sosyalistlerin oyunu düşürdü

Ülkede 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde bir anket yayımlayan El Mundo gazetesi, bu yıl içinde meydana gelen iki büyük tren kazasının da etkisiyle iktidarın büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) seçim hezimeti yaşayabileceğini iddia etti.

Sigma Dos şirketinin ekim ayı anket sonucuna göre, şu anda ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) yüzde 31,1 oy oranıyla seçimleri kazanacak parti olarak gösterilirken, PSOE'nin oy oranı yüzde 24,6'da kaldı.

Ankette, tren kazasının ardından PSOE'nin yaklaşık 450 bin oy kaybedeceği öngörüldü.

İspanya'da Temmuz 2023'te yapılan son genel seçimlerde PP yüzde 33,1, PSOE ise yüzde 31,7 oranında oy almıştı.

Ankette oy oranını en çok artıran parti aşırı sağcı Vox olarak çıktı.

Vox'un yüzde 12,4 olan oy oranını yüzde 19,3'e kadar yükselttiği görüldü.

Diğer anketlerde olduğu gibi Sigma Dos'un anketinde de olası bir PP-Vox koalisyonunun gelecek seçimlerde iktidara gelmesini sağlayacak Meclis çoğunluğunu rahatça elde etmesi bekleniyor.

Mevcut anketlere göre PP-Vox'un Meclisteki 350 sandalyenin 200'ünü alacağı tahmin ediliyor.