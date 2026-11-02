Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.11.2026 11:38

İspanya'daki tren kazası erken genel seçim öncesi anketlerde sosyalistlerin oyunu düşürdü

İspanya'da 28 Ekim'de meydana gelen ve 69 kişinin hayatını kaybettiği iki hızlı yolcu treninin çarpıştığı kaza, iktidardaki sosyalistleri de olumsuz etkiledi.

İspanya'daki tren kazası erken genel seçim öncesi anketlerde sosyalistlerin oyunu düşürdü

Ülkede 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde bir anket yayımlayan El Mundo gazetesi, bu yıl içinde meydana gelen iki büyük tren kazasının da etkisiyle iktidarın büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) seçim hezimeti yaşayabileceğini iddia etti.

Sigma Dos şirketinin ekim ayı anket sonucuna göre, şu anda ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) yüzde 31,1 oy oranıyla seçimleri kazanacak parti olarak gösterilirken, PSOE'nin oy oranı yüzde 24,6'da kaldı.

Ankette, tren kazasının ardından PSOE'nin yaklaşık 450 bin oy kaybedeceği öngörüldü.

İspanya'da Temmuz 2023'te yapılan son genel seçimlerde PP yüzde 33,1, PSOE ise yüzde 31,7 oranında oy almıştı.

Ankette oy oranını en çok artıran parti aşırı sağcı Vox olarak çıktı.

Vox'un yüzde 12,4 olan oy oranını yüzde 19,3'e kadar yükselttiği görüldü.

Diğer anketlerde olduğu gibi Sigma Dos'un anketinde de olası bir PP-Vox koalisyonunun gelecek seçimlerde iktidara gelmesini sağlayacak Meclis çoğunluğunu rahatça elde etmesi bekleniyor.

Mevcut anketlere göre PP-Vox'un Meclisteki 350 sandalyenin 200'ünü alacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
İspanya Hızlı Tren Tren Kazası
Sıradaki Haber
ABD ara seçimlerinde ekonomik kaygılar ilk sırada yer alırken seçmen İran savaşına karşı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
TRT Akademi’den Nijeryalı editörlere internet haberciliği ve yapay zeka eğitimi
11:53
Jandarmanın ilk ve tek akrobasi timi: TULPAR
11:25
İstanbul'da metrobüs arızası
11:14
77 saat elektriksiz kalan mahallelinin mağduriyeti giderildi
11:12
ABD ara seçimlerinde ekonomik kaygılar ilk sırada yer alırken seçmen İran savaşına karşı
11:09
ABD halkı valilik seçimleri için 36 eyalette sandık başına gidiyor
Jandarmanın akrobasi timi TULPAR, motosiklet üzerinde sınırları zorluyor
Jandarmanın akrobasi timi TULPAR, motosiklet üzerinde sınırları zorluyor
FOTO FOKUS
Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Uyan
Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Uyan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ