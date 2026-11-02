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Dünya
AA 02.11.2026 10:43

ABD Başkanı Trump, "bir noktada İran'a çekiçle vurmaları gerekeceğini" söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a olası saldırı iddialarının gündemde olduğu dönemde Tahran'a karşı "iyi davranmak istediğini ancak bir noktada onlara çekiçle vurmaları gerektiğini" belirtti.

ABD Başkanı Trump, "bir noktada İran'a çekiçle vurmaları gerekeceğini" söyledi

Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi Iowa eyaletinde yaptığı seçim mitinginde İran'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İran ile işi bitirmememin tek sebebi iyi biri olmak istemem. Oradaki (kişilerin) hayatlarını kurtarmaya çalışmak istiyorum. Ancak bir noktada onlara çekiçle vurmamız gerekecek." diye konuşan Trump, İran'ın uçakları ve gemilerinin çoğunun yok edildiğini savundu.

Trump, Çin'e ilişkin ise "Bazı insanlar 'Çin bizi gözetliyor.' diyor. Ben de 'Evet, biz de onları gözetliyoruz.' dedim." ifadesini kullandı.

Trump, Rubio'nun "popülerleşmesinden memnun değil"

Trump, Kansas eyaletinde yaptığı seçim konuşmasında ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "giderek popülerleştiğini" söyledi.

Bu durumdan hoşlanmadığını belirten Trump, şakayla karışık yolla "Daha fazla popülerleşirse 'Kovuldun.' diyeceğim." dedi.

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