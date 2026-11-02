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Dünya
AA 02.11.2026 10:12

Musk, yapay zeka botu Grok'un maliyetinin gelirine kıyasla "sürdürülemez seviyede" olduğunu belirtti

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, yapay zeka sohbet botu Grok'un işlem maliyetinin, elde edilen gelire kıyasla "sürdürülemez derecede yüksek" olduğunu ifade etti.

Musk, yapay zeka botu Grok'un maliyetinin gelirine kıyasla "sürdürülemez seviyede" olduğunu belirtti

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan bir kullanıcı, çok sayıda abonenin Musk'ın şirketi xAI tarafından geliştirilen yapay zeka botu Grok'un haftalık limitine normalden çok daha kısa sürede ulaştığını belirterek, kullanım haklarının sıfırlanmasını talep etti.

Söz konusu paylaşıma yanıt veren Musk, "Grok botunu çalıştırmanın maliyeti, gelire kıyasla sürdürülemez seviyede yüksekti." ifadesini kullandı.

Çok aşamalı görevleri yerine getirebilen yapay zeka botu Grok, çeşitli ücretli abonelik planları kapsamında hizmete sunuluyor.

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