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Türkiye
DHA 02.11.2026 10:24

Bursa'da kamyonun çarptığı 2 ev yıkıldı

Bursa'nın Mustafakemal ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun çarptığı 2 evden biri tamamen, diğeri ise kısmen yıkıldı. Enkaz altından 1 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.

Bursa'da kamyonun çarptığı 2 ev yıkıldı

Olay, saat 08.30 sıralarında, Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede seyir halinde olan kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu 2 eve çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle evlerden biri tamamen yıkıldı, diğerinin ise bir bölümü çöktü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonda sıkışan yaralı sürücü, itfaiyecilerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da kamyonun çarptığı 2 ev yıkıldı

Enkazda arama yapılıyor

Yıkılan evlerde arama çalışması başlatan ekipler, enkaz altından 1 kişiyi de yaralı olarak çıkardı. Her 2 evde de enkaz altında başka kişilerin bulunup bulunmadığını belirlemek için çalışmalar sürüyor. Ekipler bölgede dinleme çalışması da yapıyor.

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