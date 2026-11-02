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TRT Haber 02.11.2026 10:30

Dünyada örneği yok: LÜFER denklemi değiştirmeye geliyor

Harp sahasının en kritik alanlarından biri olan suyun altı için Türk mühendisler son derece stratejik ürünler geliştirmeye devam ediyor. İTÜ merkezli savunma sanayii şirketi DATUM imzalı LÜFER ve KOFANA da bunlardan biri. Tel güdümlü olarak 15 km menzile sahip olan LÜFER’in dünyada muadili yok. Ürünün yakın zamanda envantere girmesi bekleniyor.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan
Muhabir
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Dünyada örneği yok: LÜFER denklemi değiştirmeye geliyor
[Görsel yapay zekayla üretilmiştir.]

Türkiye, insansız hava araçlarında yazdığı başarı hikayesinin bir benzerini insansız deniz platformlarında yazmaya hazırlanıyor. Bu noktada suyun üzeri için farklı örnekler görsek de son derece stratejik bir alan kabul edilen suyun altında örnekler sınırlı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde faaliyetlerine devam eden savunma sanayii şirketi DATUM’un bu noktada oynadığı rol yakın gelecek için hayli önemli. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen insansız sistemler tatbikatı TURNAs-2026’da kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlayan LÜFER ve KOFANA’da imzası bulunan DATUM’un ve geliştirdikleri sistemlerin ismini daha sık duyacağımız kesin…

LÜFER’in dünyada örneği yok

İTÜ Öğretim Üyesi Münir Cansın Özden, tatbikatta SAT komandoları tarafından kullanılan ve senaryoda kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren LÜFER’i anlatarak başlıyor…

LÜFER, tel güdümlü sualtı keşif ve taarruz aracı. Özden, tek bir deniz komandosu tarafından rahatlıkla kullanılabilecek bu mini platformun neredeyse otomatik tüfek ağırlığında olduğunu söylüyor. Üzerindeki 15 km’lik fiber optik kablo, elektronik harbin en yoğun kullanıldığı alanlarda bile LÜFER’in görevini başarıyla tamamlamasını sağlıyor.

Özden, LÜFER’in üzerinden çok gelişmiş bir kamera sistemi olduğundan bahsediyor ve “Böylece keşif-gözetleme-istihbarat faaliyetleri için de kullanabiliyorsunuz. Eğer hedefi vurmak isterseniz bu kez kamikaze görevini üstleniyor. Ön kısmındaki patlayıcı düşmanı etkisiz hale getiriyor. Elbette boyutları gereği patlayıcı miktarı az. Zaten amacımız da düşman gemisini batırmak değil. Görerek ilerlemek, hedefin dümen ya da pervane kısmını hedef almak. Buralardan darbe alan gemiler batmasa bile o an denklem dışına çıkıyor. Ve LÜFER böylece istediğiniz alanda size ciddi bir avantaj sağlıyor.” bilgisini paylaşıyor.

LÜFER’in yakın zamanda envantere girebileceğini vurgulayan Özden, gemiden, helikopterden, lastik bot ya da karadaki bir noktadan kolayca bırakılabilen ürüne yurt dışından da çok ciddi bir talep olacağını söylüyor.

KOFANA da TURNAs-2026 Tatbikatı'nda başarıyla yer aldı.[KOFANA da TURNAs-2026 Tatbikatı'nda başarıyla yer aldı.]

KOFANA çok caydırıcı bir güç olacak

DATUM’un TURNAs-2026 tatbikatında kullanılan bir diğer aracıysa KOFANA… O da en basit tanımla uzaktan kumandalı tel güdümlü bir mayın taşıyıcı. Türkiye’nin yerli/milli akıllı dip mayını MALAMAN’ı istenen noktaya götürebilecek bir platform. LÜFER ile aynı konsoldan kolayca kumanda edilebiliyor.

Münir Cansın Özden, 80 km menzilli KOFANA’nın hayli caydırıcı bir güç olacağının altını çiziyor. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen DATUM çok amaçlı mini denizaltı projesinin de dolu dizgin devam ettiği bilgisini veriyor ve Türkiye’nin suyun altı gibi son derece stratejik bir alanda çok önemli başarılara imza atacağını vurguluyor.

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