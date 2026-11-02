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TRT Haber 02.11.2026 09:39

Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını piyasaya süren 22 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajları değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 22 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını piyasaya süren 22 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, hastaların hayatını tehlikeye atan, şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştürenlere müsamaha göstermeyeceklerini kaydetti.

İnsan hayatını tehlikeye atan, kanserle mücadele eden hastaların tedavi güvenliğini hiçe sayan ve usulsüzlüklerle haksız kazanç sağlamaya çalışan yapılanmalara karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Gürlek, şu bilgileri verdi:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetleri mercek altına alınmıştır. Soruşturma kapsamında yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edilmiştir. Yapılan mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğu, söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştur."

Bakan Gürlek, milletin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

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Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
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