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Gündem
AA 02.11.2026 06:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle başkent Seul'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Seul Seongnam Hava Üssü’ne varışlarında Kore Ticaret Bakanı Park Jung-sung tarafından karşılandı.

Karşılamada, Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Seul ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 4 Kasım'a kadar sürecek ziyaret kapsamında 3 Kasım Salı günü Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile resmi bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması ve ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek çeşitli anlaşmaların imzalanması hedefleniyor.

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