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TRT Haber 02.11.2026 10:24

32 ilde FETÖ operasyonu: 41 tutuklama

32 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41'i tutuklanırken diğerlerinin işlemleri sürüyor.

32 ilde FETÖ operasyonu: 41 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41’i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

https://x.com/TC_icisleri/status/2117154467913068865?a=_llWPp1lPm4jPKqfFZM&s=20

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