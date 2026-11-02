AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılına özel panel

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı ile Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde "Kuruluşunun 25. İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Parti" paneli yapılacak.

AK Parti Genel Merkezi'nde 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek panelin moderatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman üstlenecek.

Panele, Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmacı olarak katılacak.

Siyasi yolculuk ve gelecek vizyon değerlendirilecek

AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi birikimi ve iktidar tecrübesinin ele alınacağı panelde, partinin kuruluşundan bugüne uzanan siyasi yolculuğu, Türkiye'nin geçirdiği dönüşüm süreci ve gelecek vizyonu değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen 25 yıllık süreçte, Türkiye'nin demokrasi, kalkınma ve siyaset alanlarında yaşadığı değişim ele alınacak.

Panelde, AK Parti'nin gelecek hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonu da gündeme gelecek.