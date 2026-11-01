Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1-4 Kasım tarihlerini kapsayan ziyaret vesilesiyle 3 Kasım Salı günü Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile resmi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecek.