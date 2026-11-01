Beştepe Millet Ormanı'nda hafta sonu yoğunluğu

Yaklaşık 645 bin metrekarelik alana yayılan orman, farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlik alanları ve kültürel duraklarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sıcak havayı fırsat bilen Ankaralılar, doğal güzellikleri, tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları ve çocuk parklarıyla dikkati çeken Beştepe Millet Ormanı'nda doğayla iç içe vakit geçirdi.

Çocuklar ormandaki oyun alanlarında vakit geçirdi, bazı ziyaretçiler ise kaykay, paten, scooter ve bisiklet sürdü.

"Çocuklarımız spor yapsın, enerjilerini burada harcasın"

Torunlarıyla birlikte ormanı gezmeye gelen Züleyha Yıldız, alanın doğal güzellikleri ve spor imkanlarıyla dikkati çektiğini belirterek, çocukların ve gençlerin enerjilerini atabilecekleri bir ortam oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ormanın 7'den 77'ye herkese hitap ettiğini ifade eden Yıldız, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkes çıksın gelsin. Çocuklarımız spor yapsın, enerjilerini burada harcasın. Özellikle şu teknolojiden uzak kalsınlar." dedi.

Yıldız'ın torunları Reyyan ve Rüveyda Gürbüz de ormandaki geniş alanların kaykay yapmak için uygun bir ortam sunduğunu kaydederek, spor yapabilecekleri böyle bir alanın oluşturulmasından mutlu olduklarını söyledi.

Fahrettin Yıldız da ormanın şehre ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ankaralılara çok güzel bir hediye verdi. Aileler, burada çok güzel vakit geçirecekler. Gerçekten çok büyük bir ihtiyaçtı, eksiklikti. Spor tesisleriyle, çocuklara parklarıyla, eğlence yerleriyle, alışveriş yerleriyle muhteşem. Burada çok güzel vakit geçirilebilecek bir ortam oluştu. Herkesin buraya gelmesini, görmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kızıyla ormanı gezmeye gelen Fadime Tütüncü ise "Her yerini gezdik, bitiremedik. Sabah gelmiştik, hala dolaşıyoruz. Çok beğendim, çok güzel. Ankara için çok güzel bir yer olmuş." diye konuştu.

Doğal ve kültürel mirası bir arada sunuyor

Beştepe Millet Ormanı, ziyaretçilerine sunduğu sosyal imkanların yanı sıra doğal ve kültürel alanlarıyla da dikkati çekiyor.

Alanın öne çıkan bölümleri arasında 450 yaşındaki Koca Meşe Anıt Ağacı, 24 milyon yıllık Fosil Ağaç Alanı, 300 yaşındaki 10 zeytin ağacının bulunduğu Zeytin Bahçesi ile 19 bin lavantanın yer aldığı Lavanta Bahçesi bulunuyor.

Medeniyetler Parkı'nda ise Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camisi ve Sümela Manastırı gibi Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarihi yapıların minyatürleri sergileniyor.

Bayraktepe, Medeniyetler Parkı ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası'nı kapsayan kültürel alanlarda ise toplam 32 minyatür eser ve 7 Orhun Yazıtı yer alıyor.